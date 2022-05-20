Экономист Королюк высказался о динамике курса рубля

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Экономист Михаил Королюк высказался о динамике курса рубля.
Экономист Королюк высказался о динамике курса рубля
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

В беседе с Life.ru он выразил мнение, что доллар и евро могут опуститься довольно значительно по отношению к российской валюте.

«Мы не видим препятствий при определённом развитии событий и к 50 рублям, и даже ниже 50. То есть, в принципе, сейчас такая ситуация, что возможно всё», — сказал эксперт.

По его словам, в нынешней ситуации имеет значение объём экспорта и импорта. Как считает Королюк, пока экспорт «не уравновесится» с импортом или пока не будут изменены условия функционирования валютного рынка, доллар будет ослабевать, а рубль — укрепляться.

Ранее ведущий аналитик «Фридом Финанс» Наталья Мильчакова в беседе с ФАН рассказала о факторах, влияющих на курс рубля.

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