Власти Челябинской области намерены поддержать местный бизнес

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер внёс в заксобрание региона законопроекты, направленные на поддержку бизнеса.

Как сообщили URA.RU в пресс-службе главы региона, допподдержку предпринимателям оказывают в связи с текущей экономической ситуацией.

«В частности, предлагается установить налоговую ставку в размере 0% в отношении имущества, определённого концессионными соглашениями, на срок их действия для организаций, являющихся стороной концессионных соглашений, заключённых с Челябинской областью», — отметили в пресс-службе.

Губернатор также предложил местным депутатам продлить срок действия налоговых каникул в области до 1 января 2025 года и прочее.

Ранее депутат Госдумы Тамара Фролова в беседе с ФАН прокомментировала меры поддержки бизнеса в России.