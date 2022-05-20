Власти Челябинской области намерены поддержать местный бизнес

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер внёс в заксобрание региона законопроекты, направленные на поддержку бизнеса.
Власти Челябинской области намерены поддержать местный бизнес
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Как сообщили URA.RU в пресс-службе главы региона, допподдержку предпринимателям оказывают в связи с текущей экономической ситуацией.

«В частности, предлагается установить налоговую ставку в размере 0% в отношении имущества, определённого концессионными соглашениями, на срок их действия для организаций, являющихся стороной концессионных соглашений, заключённых с Челябинской областью», — отметили в пресс-службе.

Губернатор также предложил местным депутатам продлить срок действия налоговых каникул в области до 1 января 2025 года и прочее.

Ранее депутат Госдумы Тамара Фролова в беседе с ФАН прокомментировала меры поддержки бизнеса в России.

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