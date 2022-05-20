Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 59 рублей, евро ниже 61 рубля

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Курс доллара на Московской бирже опустился ниже 59 рублей впервые с апреля 2018 года. Евро стал дешевле 61 рубля впервые с апреля 2017 года.
Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 59 рублей, евро ниже 61 рубля
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

Утром 20 мая доллар падал на 1,24 рубля, опускаясь до 60,67 рубля.

Экономист Андрей Лобода, директор по внешним связям BitRiver, в беседе с ФАН высказался о ситуации на валютном рынке.

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