Аналитик Мильчакова назвала причины обвала доллара и евро

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Анастасия Белоусова
Ведущий аналитик ИК «Фридом Финанс» Наталья Мильчакова прокомментировала в беседе с RT снижение курса доллара на Мосбирже ниже 58 рублей, а также падение курса евро ниже 60 рублей.

По мнению Мильчаковой, рубль дорожает по нескольким причинам.

«Отмена бюджетного правила, низкий спрос населения на валюту и сохраняющиеся высокие цены на нефть», — подчеркнула эксперт.

Кроме того, как отметила специалист, обвал доллара и евро может быть связан с начинающимся налоговым периодом, когда экспортёры продают валюту, а также с тем, что вопрос о нефтяном эмбарго Евросоюза против России отложен.

Она добавила, что при цене выше $100 за баррель нефти доллар не должен стоить выше 60 рублей.

«Доллар может остановить падение на 55 рублях, но если пробьёт вниз этот уровень, то ему открыта дорога в коридор 50—53 рубля», — заявила аналитик.

Ранее стало известно, что курс доллара на Мосбирже опустился ниже 58 рублей впервые с апреля 2018 года. 

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