В Подмосковье рассказали о сотрудничестве с Индией в сфере инвестиций

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Заместитель председателя правительства, министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева рассказала о сотрудничестве Подмосковья и Индии.
В Подмосковье рассказали о сотрудничестве с Индией в сфере инвестиций
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  • © Winslow Productions

Об этом сообщает телеканал «360».

«Объём инвестиций компаний из Индии в Московскую область уже превысил 11 млрд рублей. За счёт этих вложений в регионе начали свою деятельность три крупных производственных предприятия. Кроме того, в стадии реализации находятся ещё три инвестпроекта, которые реализуются при участии индийского капитала», — заявила Зиновьева.

По её словам, инвестиции в новые проекты составят более 3 млрд рублей.

Как отметила министр, инвесторы получают необходимую поддержку со стороны регионального Мининвеста.

Ранее НСН сообщала, что товарооборот Москвы и Чили в 2021 году превысил $263,6 млн, что на 10% больше, чем годом ранее.

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