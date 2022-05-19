Востоковед Лунёв прокомментировал сотрудничество России и Индии по энергетическим проектам

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Профессор кафедры востоковедения МГИМО Сергей Лунёв прокомментировал сотрудничество России и Индии по энергетическим проектам.
Востоковед Лунёв прокомментировал сотрудничество России и Индии по энергетическим проектам
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«Для Индии российские энергетические проекты крайне интересны. Индийцы зациклены на углеводородах, и это одна из базовых целей экономического курса и стратегии, прописанных в программе Нью-Дели», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его мнению, Индия будет проводить политику балансирования между Россией и Западом, и давление с американской стороны может повлиять на принятие экономических решений.

Ранее заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал ситуацию с поставками угля в Европу.

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