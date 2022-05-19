В Калининградской области обсудили вопросы сотрудничества с бизнесом из Германии

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов провёл встречу с немецкими предпринимателями, ведущими бизнес в регионе. Мероприятие состоялось по инициативе деловых кругов.

Об этом сообщает «Янтарный край».

«Несмотря на текущую геополитическую обстановку и санкционное давление со стороны стран Европейского союза и США, мы всегда придерживаемся политики «открытых дверей» и предпринимаем все усилия для того, чтобы экономика области продолжала развиваться», — заявил Алиханов.

Стороны обсудили ситуацию в транспортно-логистической сфере, а также вопросы, связанные с пошлинами и устаревшими регламентами в некоторых сферах деятельности.

Алиханов предложил создать рабочую группу для оперативного решения вопросов бизнесменов из Германии, что планируется сделать в ближайшие дни.

Ранее RIA56 сообщало, что в Оренбургской области обсудили перспективы сотрудничества с Казахстаном.