В Калининградской области обсудили вопросы сотрудничества с бизнесом из Германии

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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов провёл встречу с немецкими предпринимателями, ведущими бизнес в регионе. Мероприятие состоялось по инициативе деловых кругов.
В Калининградской области обсудили вопросы сотрудничества с бизнесом из Германии

Об этом сообщает «Янтарный край».

«Несмотря на текущую геополитическую обстановку и санкционное давление со стороны стран Европейского союза и США, мы всегда придерживаемся политики «открытых дверей» и предпринимаем все усилия для того, чтобы экономика области продолжала развиваться», — заявил Алиханов.

Стороны обсудили ситуацию в транспортно-логистической сфере, а также вопросы, связанные с пошлинами и устаревшими регламентами в некоторых сферах деятельности.

Алиханов предложил создать рабочую группу для оперативного решения вопросов бизнесменов из Германии, что планируется сделать в ближайшие дни.

Ранее RIA56 сообщало, что в Оренбургской области обсудили перспективы сотрудничества с Казахстаном.

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