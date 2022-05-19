Международные резервы России сократились на 1,1% за неделю

Российские международные резервы за неделю сократились на 1,1% или на $6,4 млрд, следует из сообщения Центробанка России.

«Международные резервы по состоянию на 13 мая составили $585,7 млрд, сократившись за неделю на $6,4 млрд или на 1,1%, в результате отрицательной переоценки», — говорится на официальном сайте регулятора.

Объём международных российских резервов по состоянию на 6 мая составляли $592,1 млрд.

Ранее в Центробанке России сообщили, что всё российское золото из национальных золотовалютных резервов находится на территории страны.