Международные резервы России сократились на 1,1% за неделю

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Российские международные резервы за неделю сократились на 1,1% или на $6,4 млрд, следует из сообщения Центробанка России.
Международные резервы России сократились на 1,1% за неделю
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«Международные резервы по состоянию на 13 мая составили $585,7 млрд, сократившись за неделю на $6,4 млрд или на 1,1%, в результате отрицательной переоценки», — говорится на официальном сайте регулятора.

Объём международных российских резервов по состоянию на 6 мая составляли $592,1 млрд.

Ранее в Центробанке России сообщили, что всё российское золото из национальных золотовалютных резервов находится на территории страны.

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