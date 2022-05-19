Международные резервы России сократились на 1,1% за неделю
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«Международные резервы по состоянию на 13 мая составили $585,7 млрд, сократившись за неделю на $6,4 млрд или на 1,1%, в результате отрицательной переоценки», — говорится на официальном сайте регулятора.
Объём международных российских резервов по состоянию на 6 мая составляли $592,1 млрд.
Ранее в Центробанке России сообщили, что всё российское золото из национальных золотовалютных резервов находится на территории страны.