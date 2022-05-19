Песков: говорить о «провале» импортозамещения в России нельзя

Говорить о «провале» импортозамещения в России нельзя, считает пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он напомнил, что по этому вопросу ведётся напряжённая работа, хотя наверняка есть и невыполненные планы.

Как отметил представитель Кремля, импортозамещение — это тема, которой предметно занимается правительство, а также сам президент, с которым накануне встречался глава «Ростеха» Сергей Чемезов.

«(Чемезов. — RT) рассказывал о работе «Ростеха», который выполняет весьма и весьма крупные проекты, в том числе связанные с импортозамещением. Это связано и с производством, новыми компетенциями, высокими технологиями и так далее. Поэтому говорить о том, что всё провалено... вряд ли, наверное, можно с этим согласиться», — сказал Песков журналистам.

То, что есть невыполненные планы, — «да, наверняка», признал он.

«Мы с вами не живём и не работаем в идеальных условиях, условия, наоборот, агрессивные. Но, несмотря на это, всё равно ведётся напряжённая работа, и не признавать это нельзя. Хотя и, конечно, нельзя почивать, что называется, на лаврах, потому что ещё многое предстоит сделать, и сделать не в обычном, а в авральном режиме с учётом тех условий, в которых мы существуем», — подытожил он.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас выразил мнение, что «программа импортозамещения провалена».

Вместе с этим сенатор заявил, что после 2014 года импортозамещение «даёт наглядные результаты» в сельском хозяйстве и производстве продуктов питания: в любом продовольственном магазине «всё будет на торговых полках».