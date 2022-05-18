В Минэкономразвития России заявили о замедлении годовой инфляции в стране с 7 по 13 мая

Минэкономразвития России опубликовало обзор, в котором говорится, что инфляция в России с 7 по 13 мая замедлилась до 17,69% в годовом выражении против 17,77% неделей ранее.

«За неделю с 7 по 13 мая инфляция составила 0,05%. В годовом выражении темпы роста цен по состоянию на 13 мая снизились до 17,69% в годовом выражении. Замедление годовой инфляции фиксируется впервые с 11 февраля 2022 года. В аннуализированном (т. е. приведённом к годовым темпам) выражении инфляция замедлилась до 2,8% с 6,4% неделей ранее», — отмечается в обзоре.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что пик инфляции в России придётся на конец 2022 года.