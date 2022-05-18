В Оренбургской области обсудили перспективы сотрудничества с Казахстаном

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Губернатор Оренбургской области Денис Паслер обсудил перспективы двустороннего сотрудничества с генеральным консулом Казахстана в Астрахани Таубалды Умбетбаевым.
В Оренбургской области обсудили перспективы сотрудничества с Казахстаном
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Об этом сообщает RIA56.

По итогам 2021 года около 30,5% всего экспорта Оренбуржья в Казахстан составила продукция топливно-энергетического комплекса.

Существенную долю в структуре экспорта по-прежнему занимают продовольственные товары, в том числе подсолнечное масло, злаки, мясо, мука, яйца.

В прошлом году из Казахстана импортировались минералы, металлы, продовольственные товары — пшеница твёрдых сортов, кукуруза, подсолнечник, чай, кондитерские изделия, фрукты, машиностроительная продукция.

«Республика Казахстан — важный торговый партнёр Оренбургской области. В прошлом году экспортные поставки выросли на 32,6% и достигли $302 млн, импортные поступления увеличились на 44,6% и оцениваются в $62,6 млн», — заявил Паслер.

Ранее НСН сообщала, что товарооборот Москвы и Чили в 2021 году превысил $263,6 млн, что на 10% больше, чем годом ранее.

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