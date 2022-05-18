Росстат: ВВП России вырос на 3,5% в I квартале

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Росстат заявил, что, согласно предварительным оценкам, ВВП России в I квартале вырос на 3,5%.
Росстат: ВВП России вырос на 3,5% в I квартале
  • РИА Новости

«Индекс физического объёма валового внутреннего продукта в первом квартале 2022 года относительно соответствующего периода 2021 года по предварительной оценке составил 103,5%», — цитирует заявление ведомства РИА Новости.

Отмечается, что предварительная оценка Росстата почти совпала с прогнозом Минэкономразвития, который оценивал рост экономики в первом квартале в 3,7%.

Ранее в российском Центробанке заявили, что спад ВВП России в 2022 году составит 8—10%.

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