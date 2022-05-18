Москва выставила на торги 36 объектов недвижимости под ведение бизнеса

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Москва выставила на аукцион 36 объектов недвижимости — 34 нежилых помещения и два здания, одно из которых реализуется с земельным участком.
Москва выставила на торги 36 объектов недвижимости под ведение бизнеса
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Об этом сообщает НСН со ссылкой на заместителя мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Заявки принимаются с 30 мая по 20 июня, торги пройдут в июне.

«В настоящее время на аукцион выставлено 36 объектов в восьми округах столицы: на западе предлагается десять лотов, на юго-западе — шесть, на севере, северо-востоке и в центре — по четыре объекта, на юге — три, на юго-востоке — два, а на востоке — одно помещение и два здания, одно из которых — с земельным участком», — уточнил Ефимов.

Со своей стороны, глава Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков рассказал, что среди предлагаемых объектов есть как готовые решения, так и лоты, требующие ремонта и переоборудования.

Ранее экономист Елена Тюрина в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировала меры поддержки малого и среднего бизнеса в России.

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