Директор Института финансовой грамотности Петриченко высказался о перспективах цифрового рубля

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Директор Института финансовой грамотности Финансового университета при правительстве России Михаил Петриченко высказался о перспективах цифрового рубля.
Директор Института финансовой грамотности Петриченко высказался о перспективах цифрового рубля
  • РИА Новости

«Цифровой рубль — дополнительная форма российской национальной валюты, которая будет эмитироваться Банком России в цифровом виде. Это не новая валюта, альтернативная рублю, а просто одна из форм нашей национальной валюты», — цитирует эксперта «Российская газета».

Как отметил Петриченко, цифровой рубль сам в себе будет нести данные о всех его владельцах, тогда как наличные и безналичные рубли обезличены.

«А это тотальная прозрачность вследствие 100%-ной идентификации и каждого цифрового рубля, и каждого его пользователя — отследить путь каждой конкретной цифровой монеты между пользователями не составит никакого труда», — уточнил эксперт.

Он также обратил внимание, что цифровой рубль будет более суверенным, чем безналичный.

Ранее экономист, директор по внешним связям BitRiver Андрей Лобода в беседе с ФАН высказался о ситуации на валютном рынке.

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