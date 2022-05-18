Специалист Богданов прокомментировал ситуацию на валютном рынке

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Основатель сервиса «Кошелёк.ру» Михаил Богданов прокомментировал ситуацию на валютном рынке.
Специалист Богданов прокомментировал ситуацию на валютном рынке
  • РИА Новости

«Постепенное снятие ограничений на валютном рынке Центральным банком — это ожидаемый и необходимый процесс», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, валютные средства нужны для программы параллельного импорта, поскольку и ретейлу, и производству необходимо закупать у сторонних поставщиков сырьё, комплектующие и материалы.

Кроме того, считает Богданов, очень крепкий рубль может ограничивать доходы бюджета и прибыль компаний-экспортёров.

«А значит, со временем ограничения будут сниматься, пока курс иностранной валюты не вырастет до приемлемых значений (доллар выше 72 рублей)», — добавил эксперт.

Ранее экономист, директор по внешним связям BitRiver Андрей Лобода в беседе с ФАН высказался о ситуации на валютном рынке.

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