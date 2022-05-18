Тюменский нефтегазовый форум (TNF) будет проходить каждый год
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Об этом информирует nashgorod.ru со ссылкой на опубликованный документ.
Как уточняется, оргкомитет мероприятия возглавит заместитель председателя правительства Юрий Борисов.
Участие в форуме планируют принять представители Минэнерго, Минпромторга, Минобрнауки, концерна «Алмаз-Антей» и «Росгеологии».
«Наши многолетние усилия по организации и продвижению Тюменского нефтегазового форума дали отличный результат», — сказал губернатор Тюменской области Александр Моор.
В начале апреля URA.RU сообщало об открытии в ЯНАО форума для топ-менеджеров ТЭК.