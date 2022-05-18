Аналитик Тузов заявил, что переход на торговлю в национальных валютах ослабит курс доллара

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Исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артём Тузов заявил об ослаблении позиций доллара при переходе на торговлю в национальных валютах.

«На сегодняшний день власти США сами толкают страны на уход из доллара, заблокировав ЗВР (золотовалютные резервы. — RT) России. Фактически они показали, что так же могут сделать и с ЗВР Китая и Индии», — рассказал он в беседе с агентством «Прайм».

Тузов отметил, что в будущем будет выстраиваться новый консенсус в мировой торговле без доминирования доллара и евро.

По его мнению, объём торговли в долларах и евро валютах может снизиться с 76% до 50% в ближайшие десять лет.

Ранее экономист, финансовый аналитик Антон Смирнов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию на валютном рынке в апреле.

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