Оборот IT-компаний в Удмуртии вырос до 4,6 млрд рублей в I квартале 2022 года

Оборот IT-компаний в Удмуртии увеличился до 4,6 млрд рублей в I квартале 2022 года, что на 7,9% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021-го.

Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на министра цифрового развития республики Тимура Меджитова.

В настоящее время в отрасли работают 815 предприятий и фирм. Штатная численность их сотрудников в январе — феврале выросла на 35,2%, до 11 882 человек.

Средняя зарплата в IT-сфере в регионе находится на уровне 59,4 тыс. рублей.

Ранее экономист Елена Тюрина в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировала поддержку малого и среднего бизнеса в России.