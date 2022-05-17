Оборот IT-компаний в Удмуртии вырос до 4,6 млрд рублей в I квартале 2022 года

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Оборот IT-компаний в Удмуртии увеличился до 4,6 млрд рублей в I квартале 2022 года, что на 7,9% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021-го.
Оборот IT-компаний в Удмуртии вырос до 4,6 млрд рублей в I квартале 2022 года
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  • © Teeramet Thanomkiat / EyeEm

Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на министра цифрового развития республики Тимура Меджитова.

В настоящее время в отрасли работают 815 предприятий и фирм. Штатная численность их сотрудников в январе — феврале выросла на 35,2%, до 11 882 человек.

Средняя зарплата в IT-сфере в регионе находится на уровне 59,4 тыс. рублей.

Ранее экономист Елена Тюрина в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировала поддержку малого и среднего бизнеса в России.

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