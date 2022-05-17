Экономист Артюхов прокомментировал ситуацию с оплатой российского газа странами ЕС

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Кандидат экономических наук Алексей Артюхов прокомментировал ситуацию с оплатой российского газа странами Евросоюза.
Экономист Артюхов прокомментировал ситуацию с оплатой российского газа странами ЕС
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  • © Bill Varie

«Ситуация развивается абсолютно предсказуемо, не было никаких сомнений, что странам ЕС придётся согласиться с условиями РФ и перейти на оплату российского газа рублями. Все заявления Брюсселя о том, что новая схема от «Газпрома» противоречит имеющимся договорам и контрактам, не соответствовали действительности», — цитирует Артюхова ФБА «Экономика сегодня».

Как напомнил эксперт, «Газпром» фактически является основным поставщиком топлива в Германию, Венгрию, Испанию, Италию, Францию.

Ранее экономист Павел Кобяк в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал, каким образом будет происходить отказ стран Евросоюза от российской нефти.

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