Экономист Артюхов прокомментировал ситуацию с оплатой российского газа странами ЕС

Кандидат экономических наук Алексей Артюхов прокомментировал ситуацию с оплатой российского газа странами Евросоюза.

«Ситуация развивается абсолютно предсказуемо, не было никаких сомнений, что странам ЕС придётся согласиться с условиями РФ и перейти на оплату российского газа рублями. Все заявления Брюсселя о том, что новая схема от «Газпрома» противоречит имеющимся договорам и контрактам, не соответствовали действительности», — цитирует Артюхова ФБА «Экономика сегодня».

Как напомнил эксперт, «Газпром» фактически является основным поставщиком топлива в Германию, Венгрию, Испанию, Италию, Францию.

Ранее экономист Павел Кобяк в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал, каким образом будет происходить отказ стран Евросоюза от российской нефти.