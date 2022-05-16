Экономист Файншмидт высказался о динамике курса юаня

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Старший преподаватель кафедры международной политики и зарубежного регионоведения факультета «Школа политических исследований» Института общественных наук РАНХиГС Роман Файншмидт высказался о динамике курса юаня.
Экономист Файншмидт высказался о динамике курса юаня
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  • © Bloomberg Creative

«Снижение курса юаня по отношению к доллару наблюдается уже почти месяц. И здесь сказываются три фактора. Первый — ситуация с локдаунами в Китае», — заявил он в беседе с ИА REGNUM.

По словам эксперта, второй фактор связан с США, где ФРС повысила ключевую ставку.

«Инвесторы, которые до этого активно вкладывались в КНР, ожидая стабильного роста китайской экономики, в условиях падения экономической активности продают юань и входят в американские ценные бумаги, что также оказывает давление на стоимость китайской валюты», — пояснил Файншмидт.

Третьим моментом он назвал геополитическую ситуацию.

Как прогнозирует эксперт, стабилизация курса юаня будет зависеть от того, насколько КНР останется привержена политике нулевой терпимости в условиях пандемии COVID-19 и насколько быстро китайская экономика будет восстанавливаться после локдаунов в восточной части страны.

Ранее экономист, финансовый аналитик Антон Смирнов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию на валютном рынке.

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