Депутат бундестага: антироссийские санкции работают против малоимущих жителей ФРГ

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Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Ян Нольте заявил, что антироссийские санкции на самом деле бьют не по России, а по малоимущим жителям ФРГ.
Депутат бундестага: антироссийские санкции работают против малоимущих жителей ФРГ
  • AP
  • © Markus Schreiber

Своим мнением он поделился с «Известиями».

«В такие короткие сроки восполнить недостающие объёмы нефти будет очень сложно. Несомненно, в результате отказа от российской нефти всё станет дороже. Для того, чтобы местное население приняло это, политики и СМИ преувеличивают влияние санкций на российскую экономику. Это меры не против России, а против малоимущих в Германии, которые теперь могут позволить себе всё меньше и меньше», — подчеркнул депутат.

Ранее заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев прокомментировал в беседе с ФБА «Экономика сегодня» планы Германии по СПГ.

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