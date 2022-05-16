Депутат бундестага: антироссийские санкции работают против малоимущих жителей ФРГ

Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Ян Нольте заявил, что антироссийские санкции на самом деле бьют не по России, а по малоимущим жителям ФРГ.

Своим мнением он поделился с «Известиями».

«В такие короткие сроки восполнить недостающие объёмы нефти будет очень сложно. Несомненно, в результате отказа от российской нефти всё станет дороже. Для того, чтобы местное население приняло это, политики и СМИ преувеличивают влияние санкций на российскую экономику. Это меры не против России, а против малоимущих в Германии, которые теперь могут позволить себе всё меньше и меньше», — подчеркнул депутат.

Ранее заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев прокомментировал в беседе с ФБА «Экономика сегодня» планы Германии по СПГ.