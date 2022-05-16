В Москве рассказали о работе сервиса по подбору альтернативных поставщиков
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Об этом сообщает НСН.
«Более 50 заявителей попросили помочь найти нужные товары, а свыше 70 сами захотели стать новыми поставщиками для промышленных предприятий столицы. Среди московских компаний, нашедших новых партнёров, — пищевое предприятие, производители упаковочных машин и стройматериалов. Для них специалисты сервиса подобрали производителей сырья и комплектующих», — уточнил вице-мэр.
Ранее издание «Вести Подмосковья» передавало, что в Московской области запустили приложение для пассажиров общественного транспорта.