Аналитик Жильников рекомендовал россиянам конвертировать доллары в юани

Главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Центра аналитики и экспертизы ПАО «Промсвязьбанк» Егор Жильников назвал преимущества покупки юаней на валютном рынке.

«Юань сейчас может выступить более выгодной покупкой, чем доллар», — заявил Жильников в беседе с агентством «Прайм».

По его словам, торговая активность юаня сохранит тренд на увеличение.

Преимуществами юаня по сравнению с рублём Жильников назвал его меньшую подверженность санкциям и внешнеэкономическому давлению.

Ранее экономист, финансовый аналитик Антон Смирнов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию на валютном рынке.