Nissan приостановила операции в России и на Украине на год

Генеральный директор компании Nissan Макото Утида заявил о приостановке операций в России и на Украине на год.

Об этом он сообщил на пресс-конференции, посвящённой презентации отчёта по итогам 2021 финансового года, который завершился 31 марта 2022 года.

«Мы приостановили операции по причине проблем с поставками и логистикой... Мы не учитывали данные по России и Украине (в отчёте. — RT)... Мы предполагаем, что операции будут приостановлены на год», — цитирует его ТАСС.

В марте Nissan объявила об остановке своего завода в Санкт-Петербурге.