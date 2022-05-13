Форум «Дни малого бизнеса» пройдёт 26 мая в ЯНАО

Форум «Дни малого бизнеса» состоится 26 мая в Ямало-Ненецком автономном округе.

Об этом пишет URA.RU со ссылкой на региональное правительство.

Основная тема — франчайзинг.

«На площадке форума будут представлены более 20 федеральных франшиз. Спикеры, наставники и франчайзеры, которые будут работать на форуме, ориентированы на презентацию собственного опыта и помощь участникам форума в масштабировании действующего бизнеса, «упаковке» его во франшизу», — отмечается в сообщении.

В рамках мероприятия запланированы семинары и мастер-классы.

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