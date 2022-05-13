Специалист по криптовалютам Богданов прокомментировал ситуацию с биткоином

Основатель сервиса «Кошелёк.ру» Михаил Богданов прокомментировал ситуацию с биткоином.

«Сейчас весь крипторынок демонстрирует понижательный тренд вслед за общей тенденцией мировой экономики. Инвесторы выходят из рисковых активов, в том числе из биткоина», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, перетекание капитала отслеживается на примере технологических компаний, которые в настоящее время находятся в просадке и из которых инвесторы переводят часть средств в более стабильную отрасль товаров народного потребления.

«На фондовом рынке намечается начало полноценной коррекции. Мировая экономика входит в масштабнейшую рецессию. Ожидать, что на этом фоне возможен глобальный рост любых активов, будет заблуждением», — заключил он.

Ранее предприниматель, квалифицированный частный инвестор, независимый финансовый советник при Минфине России Марсель Миннахмедов в беседе с газетой «Известия» дал новичкам советы по инвестированию в криптовалюту.