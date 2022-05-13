Щербинский завод произвёл почти девять тысяч лифтов в 2021 году
- РИА Новости
Об этом пишет НСН.
«Ежегодно на предприятии выпускают свыше 8,5 тыс. лифтов. В 2021 году было произведено почти 9 тыс. подъёмников. Сегодня 18% производимой на заводе продукции поставляется на московский рынок, остальное — во все регионы России и ряд зарубежных стран», — сказал Ефимов.
Щербинский лифтостроительный зaвод — один из крупнейших производителей в России.
В 2019 году заводу присвоили статус промкомплекса.
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