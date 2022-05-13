Специалист по криптовалютам Мамичев прокомментировал динамику курса биткоина

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Основатель Video Inside Александр Мамичев прокомментировал динамику курса биткоина.
Специалист по криптовалютам Мамичев прокомментировал динамику курса биткоина
  • Gettyimages.ru

«С начала этой недели снижение курса биткоина было связано с решением ФРС о повышении ставки. Вместе с крипторынком активно сокращалась стоимость технологического сектора, падали индексы мировых фондовых площадок. Таким образом инвесторы отреагировали на повышение ставки на 0,5%», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, инвесторы выходят из рисковых активов, что и стало основной причиной снижения на крипторынке.

Ранее предприниматель, квалифицированный частный инвестор, независимый финансовый советник при Минфине России Марсель Миннахмедов в беседе с газетой «Известия» дал новичкам советы по инвестированию в криптовалюту.

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