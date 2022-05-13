Приморье увеличило выпуск сельхозпродукции на 45% за год

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Согласно данным Приморскстата, в I квартале 2022 года сельхозтоваропроизводители региона увеличили выпуск продукции сельского хозяйства на 45% в сопоставимой оценке к соответствующему уровню 2021 года.
Приморье увеличило выпуск сельхозпродукции на 45% за год
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Об этом сообщает ИА PrimaMedia.

Приморскими аграриями всех категорий было произведено 24 тыс. т мяса, что в два раза больше аналогичного периода прошлого года, 26 тыс. т молока (+5%) и 67 млн штук яиц (+1%).

В сообщении ведомства отмечается, что основной рост обеспечили сельскохозяйственные организации, которые нарастили объёмы производства мяса почти в три раза, а молока — на 14%.

Ранее RIA56 сообщало, что в Оренбургской области выделят более 3 млрд рублей на финансирование сельского хозяйства.

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