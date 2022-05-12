Аналитик Данилин высказался об экономическом сотрудничестве России и Китая

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Директор Центра политического анализа Павел Данилин высказался об экономическом сотрудничестве России и Китая.
Аналитик Данилин высказался об экономическом сотрудничестве России и Китая
  • Gettyimages.ru
  • © China News Service

Об этом сообщает kp.ru.

«Товарооборот России и Китая в январе — апреле вырос на 25,9%, достигнув $51 млрд. Экспорт из Китая в Россию увеличился на 11%, а импорт российских товаров и услуг — почти на 38%», — заявил Данилин на круглом столе Экспертного института социальных исследований «Запад — не весь мир: провал политики изоляции и партнёрство России на Востоке».

По словам аналитика, почти 70% стоимости товаров, экспортируемых в КНР из России, приходится на энергоресурсы.

«Мы экспортируем и медь, и медную руду, и древесину, и морепродукты. Китай экспортирует широкий перечень продукции — промышленное, специализированное оборудование, игрушки, обувь, транспортные средства, кондиционеры и компьютеры», — сказал Данилин.

Он выразил мнение, что на фоне западных санкций Россия и КНР смогут выйти на уровень годового товарооборота в $200 млрд раньше запланированного 2024 года.

Ранее, как сообщала НСН, оборот торговли Москвы со странами Ближнего Востока вырос более чем на 55% в 2021 году.

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