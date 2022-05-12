Матвиенко: товарооборот между Россией и странами Центральной Азии составил $37 млрд в 2021 году

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на форуме государств Центральной Азии и России в Ашхабаде заявила, что почти 17 тыс. предприятий центральноазиатских стран работают на основе и с использованием российского капитала, но потенциал экономического сотрудничества не исчерпан.

Об этом сообщает «Парламентская газета».

Как отметила Матвиенко, товарооборот между Россией и странами Центральной Азии в 2021 году достиг $37 млрд, что стало рекордным показателем за последние годы.

В центральноазиатских государствах наблюдается интерес к русскому языку и культуре, работают русскоязычные школы, реализуется проект «Российский учитель за рубежом», а в российских вузах учатся тысячи студентов из этих стран.

«И здесь нам тоже есть куда стремиться», — сказала Матвиенко.

Ранее, как сообщала НСН, оборот торговли Москвы со странами Ближнего Востока вырос более чем на 55% в 2021 году.