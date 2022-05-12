Матвиенко: товарооборот между Россией и странами Центральной Азии составил $37 млрд в 2021 году
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Об этом сообщает «Парламентская газета».
Как отметила Матвиенко, товарооборот между Россией и странами Центральной Азии в 2021 году достиг $37 млрд, что стало рекордным показателем за последние годы.
В центральноазиатских государствах наблюдается интерес к русскому языку и культуре, работают русскоязычные школы, реализуется проект «Российский учитель за рубежом», а в российских вузах учатся тысячи студентов из этих стран.
«И здесь нам тоже есть куда стремиться», — сказала Матвиенко.
Ранее, как сообщала НСН, оборот торговли Москвы со странами Ближнего Востока вырос более чем на 55% в 2021 году.