В Москве рассказали о ситуации со сменой вида разрешённого использования земли
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Так, с начала года инвесторы подписали с городом 13 таких соглашений, передаёт kp.ru со ссылкой на портал «Экономика Москвы».
«В течение шести лет они планируют построить на территории 36,6 га более 863 тыс. кв. м капитальных объектов. Из них 577 тыс. кв. м займёт жильё, а 286,7 тыс. кв. м — коммерческие объекты», — сказал Ефимов.
При этом он отметил, что «инвесторы внесли в бюджет 3 млрд рублей за изменение цели предоставления земельного участка, уточняет НСН.
Ранее сообщалось, что Свердловская область получила второй транш инфраструктурного бюджетного кредита в 448 млн рублей. Средства направят на строительство поликлиники в районе, школы и дороги.