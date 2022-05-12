В Москве рассказали о ситуации со сменой вида разрешённого использования земли

Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что девелоперам, арендующим у Москвы застроенные участки и планирующим разместить там новые сооружения, нужно оформить допсоглашение и оплатить смену вида разрешённого использования (ВРИ) земли.

Так, с начала года инвесторы подписали с городом 13 таких соглашений, передаёт kp.ru со ссылкой на портал «Экономика Москвы».

«В течение шести лет они планируют построить на территории 36,6 га более 863 тыс. кв. м капитальных объектов. Из них 577 тыс. кв. м займёт жильё, а 286,7 тыс. кв. м — коммерческие объекты», — сказал Ефимов.

При этом он отметил, что «инвесторы внесли в бюджет 3 млрд рублей за изменение цели предоставления земельного участка, уточняет НСН.

Ранее сообщалось, что Свердловская область получила второй транш инфраструктурного бюджетного кредита в 448 млн рублей. Средства направят на строительство поликлиники в районе, школы и дороги.