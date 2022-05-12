Цены на газ в Европе в первые минуты торгов на бирже ICE выросли почти на 10%
- Legion-Media
Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на данные ICE Futures.
Отмечается, что цена июньских фьючерсов на газ по индексу крупнейшего европейского хаба TTF достигла $1118,3, показав рост на 9,6%, и остаётся на уровне выше $1100.
Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве Российской Федерации Станислав Митрахович объяснил рост цен на газ в Европе.