Цены на газ в Европе в первые минуты торгов на бирже ICE выросли почти на 10%

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Цены на газ в Европе в первые минуты торгов на бирже ICE выросли почти на 10%, превысив $1100 за 1 тыс. кубометров.
Цены на газ в Европе в первые минуты торгов на бирже ICE выросли почти на 10%
  • Legion-Media

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на данные ICE Futures.

Отмечается, что цена июньских фьючерсов на газ по индексу крупнейшего европейского хаба TTF достигла $1118,3, показав рост на 9,6%, и остаётся на уровне выше $1100.

Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве Российской Федерации Станислав Митрахович объяснил рост цен на газ в Европе.

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