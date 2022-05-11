Профессор Ильинский высказался о перспективах ЕС перейти с российской нефти на арабскую

Профессор, научный руководитель факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве России Александр Ильинский высказался о перспективах ЕС перейти с российской нефти на арабскую.

«США стали активно вести переговоры с представителями Саудовской Аравии и ОАЭ о перенаправлении потока ближневосточной нефти из «авторитарного» Китая в «демократический» ЕС. Переговоры окончились полным фиаско, и арабские нефтяники заявили, что неспособны оказать срочную помощь Европе в американских попытках замещения российских энергоносителей», — заявил он в беседе с ИА REGNUM.

По его словам, на глобальном рынке свободных объёмов нефти нет.

Как считает Ильинский, в долгосрочной перспективе возможно перенаправление арабской нефти из КНР в Европу, а российской — из Европы в Индию и Китай, но это потребует дополнительных инвестиций и может занять десятилетия.

Ранее политолог Анатолий Иванов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказался о возможности ЕС отказаться от российских энергоресурсов.