Профессор Ильинский высказался о перспективах ЕС перейти с российской нефти на арабскую

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Профессор, научный руководитель факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве России Александр Ильинский высказался о перспективах ЕС перейти с российской нефти на арабскую.
Профессор Ильинский высказался о перспективах ЕС перейти с российской нефти на арабскую
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«США стали активно вести переговоры с представителями Саудовской Аравии и ОАЭ о перенаправлении потока ближневосточной нефти из «авторитарного» Китая в «демократический» ЕС. Переговоры окончились полным фиаско, и арабские нефтяники заявили, что неспособны оказать срочную помощь Европе в американских попытках замещения российских энергоносителей», — заявил он в беседе с ИА REGNUM.

По его словам, на глобальном рынке свободных объёмов нефти нет.

Как считает Ильинский, в долгосрочной перспективе возможно перенаправление арабской нефти из КНР в Европу, а российской — из Европы в Индию и Китай, но это потребует дополнительных инвестиций и может занять десятилетия.

Ранее политолог Анатолий Иванов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказался о возможности ЕС отказаться от российских энергоресурсов.

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