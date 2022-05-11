Аналитик Разуваев рассказал о разнице курса рубля в России и на международном рынке

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Член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев объяснил в беседе с RT, почему рубль на международном рынке стоит дороже, чем в России.
Аналитик Разуваев рассказал о разнице курса рубля в России и на международном рынке
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Как рассказал эксперт, на международном рынке рубль традиционно больше подвержен спекуляциям. Так, большое количество инвесторов в зависимости от собственных интересов могут ставить либо на укрепление, либо на ослабление российской валюты и тем самым манипулировать курсом.

«То есть участникам этого рынка ничего не мешает продавать доллар и по тысяче рублей, но тогда им нужно найти покупателя, который купит актив по такой цене», — отметил Разуваев.

По его словам, ранее зарубежные инвесторы спокойно работали на российском рынке и могли спекулировать с рублём на Московской бирже. Впрочем, после заморозки золотовалютных резервов России странами Запада Центробанк ограничил доступ иностранцам к валютным торгам.

Теперь валютных спекулянтов на Мосбирже практически не осталось, а курс рубля формируется на основе баланса спроса и предложения на валюту, подчеркнул аналитик.

«То есть курс на Мосбирже отражает объективную ситуацию на рынке. Мы видим реальную стоимость, за которую импортёры готовы покупать валюту, а экспортёры — продать», — пояснил Александр Разуваев.

Ранее Ассоциация трейдеров развивающихся рынков (Trade Association for the Emerging Markets, EMTA) рекомендовала трейдерам с 6 июня использовать данные WM/Refinitiv для оценки курса рубля вместо Московской биржи. Об этом сообщил Bloomberg.

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