Росстат: недельная инфляция в России с 30 апреля по 6 мая замедлилась до 0,12%
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«За период с 30 апреля по 6 мая 2022 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,12%, с начала мая — 100,10%, с начала года – 111,78%», — говорится в документе.
Отмечается, что среднесуточный прирост цен с начала мая составил 0,017%.
Ранее глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила о стабилизации инфляционного давления в России.
По её словам, пик инфляции в России ожидается в конце 2022 года.