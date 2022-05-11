Росстат: недельная инфляция в России с 30 апреля по 6 мая замедлилась до 0,12%

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Инфляция в России в период с 30 апреля по 6 мая замедлилась до 0,12% по сравнению с 0,21% неделей ранее. С начала года потребительские цены выросли на 11,78%. Об этом сообщил Росстат.
Росстат: недельная инфляция в России с 30 апреля по 6 мая замедлилась до 0,12%
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«За период с 30 апреля по 6 мая 2022 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,12%, с начала мая — 100,10%, с начала года – 111,78%», — говорится в документе.

Отмечается, что среднесуточный прирост цен с начала мая составил 0,017%.

Ранее глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила о стабилизации инфляционного давления в России.

По её словам, пик инфляции в России ожидается в конце 2022 года.

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