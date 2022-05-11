Доходы Подмосковья превысили 300 млрд рублей за январь — апрель

Доходы Московской превысили 300 млрд рублей за январь — апрель 2022 года.

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства экономики и финансов.

В консолидированный бюджет региона поступило 303,6 млрд рублей налоговых и неналоговых доходов, что почти на 35 млрд больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

«В бюджеты муниципальных образований региона поступило 64,7 млрд рублей, что на 4,6 млрд рублей, или 7,7%, выше показателей 2021 года», — отметила глава ведомства Наталия Маслёнкина.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области за три месяца 2022 года бюджеты городских округов увеличились на 4,7 млрд рублей.