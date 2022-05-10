Аналитик Голубовский прогнозирует падение биткоина до $20 тысяч

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Анастасия Белоусова
Эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании «Золотой монетный дом» Дмитрий Голубовский в беседе с RT объяснил падение биткоина ниже $30 тыс. впервые с июля 2021 года.
Аналитик Голубовский прогнозирует падение биткоина до $20 тысяч
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«Биткоин, с тех пор как стал финансовым активом на Wall Street, обрёл мощную корреляцию с технологическим сектором США. Поэтому падение биткоина связано с падением всех рисковых активов, которое сейчас наблюдается в мире», — отмечает аналитик.

По мнению эксперта, если корреляция сохранится, то биткоин будет падать. 

«На мой взгляд, до $20 тыс., где цена стабилизируется... А акции американские полетят дальше, если федеральный резерв не откажется от своего настроя в отношении подъёма ставок. Но это выбор между стабильностью рынков и инфляцией», — считает собеседник RT.

Ранее, по данным площадки Coindesk, стало известно, что цена биткоина опустилась ниже $30 тыс. впервые с 21 июля 2021 года.

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