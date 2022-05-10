Аналитик Галактионов рассказал о роли российской нефти на европейском рынке

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Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов рассказал о значении российской нефти для европейского рынка.

«Российская нефть — это 25% нефтяного импорта ЕС, а по отдельным нефтепродуктам доля ещё выше. Например, дизельное топливо из России составляет до 70% импорта. Под российские поставки заточены местные НПЗ, транспортная инфраструктура, отработана логистика поставок», — заявил Галактионов в беседе с агентством «Прайм».

По его словам, в случае отказа от импорта российской нефти переход на поставки из других стран будет постепенным и потребует больше года. 

Галактионов также отметил, что страны ОПЕК+ практически исчерпали потенциал для роста добычи энергоресурсов, поэтому не смогут заменить российскую нефть на рынках Европы.

Ранее политолог Анатолий Иванов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказался о возможности ЕС отказаться от российских энергоресурсов.

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