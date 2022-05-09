В кабмине Японии отметили важность российских нефтегазовых проектов для экономики страны
«Проекты «Сахалин-1» и «Сахалин-2» — очень важные проекты для нашей страны, которая зависит от закупок энергоресурсов», — приводит ТАСС его слова в ходе пресс-конференции.
Мацуно отметил, что введение новых антироссийских санкций будет происходить с учётом приоритетности стабильных поставок Японии энергоресурсов.
Ранее премьер Японии Фумио Кисида заявил об отсутствии у Токио планов выхода из нефтегазового проекта «Сахалин-2».
Министр экономики Японии Коити Хагиуда также подчеркнул, что Япония в данный момент не способна прекратить импорт российской нефти и присоединиться к планам ЕС ввести эмбарго.