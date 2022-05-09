В кабмине Японии отметили важность российских нефтегазовых проектов для экономики страны

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Нефтегазовые проекты «Сахалин-1» и «Сахалин-2» играют важную роль для Японии в силу её зависимости от импорта энергоресурсов. Об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров страны Хирокадзу Мацуно.

«Проекты «Сахалин-1» и «Сахалин-2» — очень важные проекты для нашей страны, которая зависит от закупок энергоресурсов», — приводит ТАСС его слова в ходе пресс-конференции.

Мацуно отметил, что введение новых антироссийских санкций будет происходить с учётом приоритетности стабильных поставок Японии энергоресурсов.

Ранее премьер Японии Фумио Кисида заявил об отсутствии у Токио планов выхода из нефтегазового проекта «Сахалин-2».

Министр экономики Японии Коити Хагиуда также подчеркнул, что Япония в данный момент не способна прекратить импорт российской нефти и присоединиться к планам ЕС ввести эмбарго.

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