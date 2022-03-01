После шторма: что происходит с российской валютой на первых торгах весны

На открытии торгов во вторник, 1 марта, российская валюта пытается укрепиться после резкого ослабления накануне. В начале торгов курс доллара поднимался почти до 101 рубля, после чего опустился ниже отметки 90, а в середине дня стабилизировался вблизи 97 рублей. Как отмечают эксперты, поддержку нацвалюте оказывают действия Центробанка. Ранее ЦБ резко повысил ключевую ставку до рекордных 20% годовых, приостановил торги ценными бумагами на Мосбирже, а также запретил иностранным инвесторам продавать российские акции и облигации. Кроме того, власти обязали экспортёров продавать 80% своей валютной выручки, что в условиях дорожающей нефти должно оказать серьёзную помощь рублю, уверены эксперты.

Во вторник, 1 марта, российская валюта показывает неоднозначную динамику на Московской бирже. На открытии торгов курс доллара поднимался на 6,5% — до 100,8 рубля, а курс евро — на 7,1%, до 113,6 рубля. Впрочем, после этого показатели стали резко снижаться и ненадолго опускались до 89,09 и 100 рублей, а в середине дня стабилизировались вблизи 97 и 108 рублей соответственно.

Официальные курсы валют Центробанка на 2 марта установлены на уровне 91,75 рубля за доллар и 102,91 рубля за евро.

Нацвалюта предпринимает попытки укрепиться после заметного ослабления накануне. Так, в ходе торгов 28 февраля курсы доллара и евро поднимались более чем на 31% и в определённый момент достигали 109 и 122 рублей соответственно. Это произошло впервые за всё время наблюдений.

«Сегодня ситуация на валютных площадках постепенно стабилизируется, поскольку паника среди инвесторов и граждан начала утихать. Более того, Центробанк дал чёткий сигнал, что будет поддерживать рубль и финансовый сектор всеми возможными способами», — отметил в беседе с RT член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.

Отметим, что колебания валютных курсов заметно усилились ещё в середине прошлой недели. Реакцию рынка спровоцировали санкции Запада в отношении Москвы.

21 февраля президент России Владимир Путин объявил о признании независимости ДНР и ЛНР, а 24-го глава государства сообщил о начале спецоперации по защите Донбасса от агрессии со стороны Украины. В ответ США, Евросоюз и ряд других стран объявили о введении целого ряда антироссийских ограничений. Рестрикции, в частности, коснулись российских компаний и банков, а некоторые кредитные организации было решено отключить от системы SWIFT.

Для поддержки рубля 24 февраля Банк России начал продавать иностранную валюту из своих резервов, объём которых ещё в начале месяца оценивался в $643 млрд. Действия ЦБ должны были увеличить предложение валюты на рынке и одновременно повысить спрос на рубли.

Между тем в ночь на 27 февраля западные страны объявили о заморозке резервов российского Центробанка. Хотя, как отмечают аналитики, под блокировку подпадает только половина запасов ЦБ, регулятор всё же решил приостановить валютные интервенции и задействовать другие меры для стабилизации обстановки на финансовом рынке.

РИА Новости

© Мария Девахина

Так, 28 февраля Банк России более чем в два раза повысил свою ключевую ставку — с 9,5 до 20% годовых. Значение стало самым высоким за всю историю.

«Такое решение было принято для того, чтобы резко поднять доходность сберегательных инструментов. В первую очередь речь идёт о депозитах и облигациях. Отмечу, что сейчас облигации приобрести нельзя, поскольку торги ценными бумагами пока не проводятся. А вот популярность депозитов может заметно вырасти. Это позволит избежать паники и снизить число желающих покупать валюту», — рассказал RT начальник управления инвестиционных стратегий «БКС Мир инвестиций» Максим Шеин.

Ряд российских банков уже объявил о повышении своих ставок по вкладам. Одновременно финансовые организации начали резко поднимать проценты по кредитам. Как объяснил в разговоре с RT аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев, удорожание займов должно несколько ослабить экономическую активность в стране, что позволит сдержать инфляцию.

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Кроме того, на фоне приостановки валютных интервенций власти решили обязать экспортёров продавать 80% своей валютной выручки, зачисленной с 1 января 2022 года. Соответствующий указ 28 февраля подписал президент.

«Продажи валюты российскими компаниями должны сработать в качестве стабилизирующего механизма. Так как сейчас у ЦБ нет возможности проводить интервенции в основных торговых парах, эту роль берут на себя экспортёры. По нашим подсчётам, в день они могут продавать до $1,5 млрд при сохранении объёмов экспорта, что должно поспособствовать стабилизации курса», — пояснил Александр Джиоев.

На фоне введения санкций Банк России также отменил торги ценными бумагами на Московской бирже 28 февраля и 1 марта. Помимо этого, регулятор запретил зарубежным инвесторам продавать российские акции и облигации.

«Ранее иностранные игроки проводили различные операции с российскими ценными бумагами, например, продавали их за рубли, переводили деньги в валюту и выводили за рубеж. Это создавало дополнительный спрос на валюту и нагрузку на рубль. Теперь этого нет, что позволяет снизить давление на рубль и поддержать его», — объяснил Александр Разуваев.

В определённой степени положительное влияние на рубль сейчас оказывают и высокие цены на нефть, считают аналитики. На сегодняшний день стоимость сырья остаётся выше отметки $100 за баррель. Хотя нефтяные котировки уже не оказывают прямого влияния на российскую валюту через бюджетное правило, рост цен позволяет экспортёрам получать более высокую прибыль.

«Чем выше цены на экспортные товары, тем больший объём валюты будут продавать наши компании в рамках нового указа. Это тоже помогает стабилизировать курс», — заключил Александр Джиоев.