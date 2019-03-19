«Без посредников»: строители соединили наземную и морскую части «Турецкого потока»

Наземная и морская части трубопровода «Турецкий поток» соединены у побережья Турции. Для этого обе секции были подняты с морского дна, а завершающий стык сварен на специальной платформе. Как отмечают эксперты, приближающийся запуск первой нитки газопровода означает, что Анкара начнёт получать топливо без посредников, а Украина потеряет определённые объёмы газа как страна-транзитёр. При этом сам факт того, что «Турецкий поток» уже существует физически, исключает возможность помешать его строительству введением санкций или какими-либо спекуляциями.

Строители соединили морскую и наземную части газопровода «Турецкий поток».

«Завершающий стык, соединяющий морскую и прибрежную секции «Турецкого потока», был сварен в Турции. Он символизирует окончание всего комплекса работ по созданию газопроводной системы в Чёрном море», — сообщил оператор проекта Turkstream.

В компании также пояснили, что для соединения двух частей газопровода их поднимали с глубины 32 метров. Общий вес секций составил 409 тонн. Их сварка была произведена на специальной конструкции. Эта операция называется «надводный захлёст». После этого единую ветку трубопровода уложили обратно на дно.

Оператор проекта South Stream Transport B.V. также сообщил, что глубоководную укладку осуществляло крупнейшее в мире строительное судно Pioneering Spirit, на прибрежных участках было задействовано судно Lorelay.

Компрессорная станция «Русская», расположенная в Анапском районе Краснодарского края

© Виталий Тимкив / РИА Новости

Кроме того, наземная часть трубопровода у города Анапа уже готова к эксплуатации.

«Компрессорная станция «Русская», которая обеспечит необходимое давление для транспортировки газа по Чёрному морю, а также участок берегового примыкания в России полностью готовы к началу эксплуатации. После завершения работ по строительству приёмного терминала в Кыйыкей (город в турецком регионе Фракия. — RT) газопровод «Турецкий поток» будет готов к эксплуатации. Начало эксплуатации запланировано на конец 2019 года», — говорится в сообщении South Stream Transport B.V.

Газ без посредников

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков считает, что соединение наземной и морской частей «Турецкого потока» может означать, что транспортировка газа по этой ветке начнётся раньше запланированной даты.

«Конечно, это крайне важное событие. Потому что это, по сути, означает, что первая нитка «Турецкого потока» полностью готова и, как и предполагалось, она готова даже раньше, чем произойдёт окончание контракта на прокачку российского газа через Украину. И, возможно, что какие-то поставки для нужд Турции по первой нитке «Турецкого потока» начнутся раньше, чем январь следующего года», — заявил эксперт в беседе с RT.

Таким образом, по его оценке, некоторые объёмы транзита газа через Украину могут быть сняты уже в этом году. Он напомнил, что сейчас Анкара получает газ по двум маршрутам. Около 15—16 млрд кубов проходит в Турцию по дну Чёрного моря по «Голубому потоку», и примерно такой же объём — через Украину. Но после введения в эксплуатацию «Турецкого потока» транзит через Украину можно будет закрыть.

«Так что, может, не на полную мощность, но какую-то часть газа Турция будет получать теперь не через Украину, а по первой нитке «Турецкого потока». А в следующем году уже все объёмы газа Турция будет получать по прямым газопроводам... В этом плане Турция становится полностью независима от стран-транзитёров, мы весь свой объём газа будем поставлять напрямую, по морским газопроводам, без каких-либо посредников», — заключил Юшков.

«Никаких спекуляций»

Ближайший ввод в эксплуатацию «Турецкого потока» важен для Москвы и Анкары, но не менее значительным это событие будет и для Киева. Такое мнение высказал в разговоре с RT заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов.

«Скорее даже не для «Газпрома» и его турецких партнёров важно это событие, а для «Нафтогаза Украины». Так как тот же «Северный поток — 2» и та же вторая нитка «Турецкого потока» — это всё-таки газопроводы, которые начнут работать немного позже, начиная с 2021 года примерно… А первая нитка «Турецкого потока» может уже начать работать со следующего года, и в связи с этим транзит через Украину сократится ориентировочно на 13 млрд кубов», — пояснил он.

Напомним, ранее сообщалось, что «Газпром» намерен прекратить транзит газа через Украину в Турцию в 2020 году.

Но несмотря на то, что есть стороны, недовольные строительством «Турецкого потока», фактически остановить этот процесс уже невозможно.

«Отрадно, что та часть газопровода, по которой газ будет поставляться на рынок Турции, уже физически существует и вокруг неё уже не может быть никаких спекуляций, которыми до сих пор славится «Северный поток — 2». Потому что вокруг «Северного потока — 2» ряд наших «общероссийских доброжелателей» всё ещё пытаются рассказывать о том, что газопровода не будет, введут санкции и т. д. Здесь уже физический газопровод, и никакие санкции никому неинтересны», — пояснил Александр Фролов.

Напомним, «Турецкий поток» — это проект газопровода, который пройдёт из Анапского района Краснодарского края через Чёрное море в европейскую часть Турции. Анкара не только сможет получать газ без посредников, но и станет своеобразным хабом для дальнейшей транспортировки топлива. Совокупная мощность двух ниток трубопровода — 31,5 млрд кубометров газа в год. При этом одна нитка предназначена для турецких потребителей, а вторая — для стран юго-востока Европы.