«Будет иметь возможности Баварии»: западные эксперты оценили инвестпотенциал Крыма по итогам пяти лет в составе РФ

За пять лет с момента воссоединения Крыма с Россией европейский бизнес продемонстрировал желание инвестировать в реализуемые на полуострове проекты, хотя многие предприниматели всё ещё опасаются санкций. Такого мнения придерживаются опрошенные RT зарубежные специалисты. За счёт чего Крым может стать второй Баварией и что ещё, кроме туризма, может заинтересовать западный бизнес — в материале RT.

С момента воссоединения Крыма с Россией резко возрос ежегодный объём инвестиций в основной капитал полуострова. Так, по данным Крымстата, в 2015 году этот показатель увеличился на 161% (до 26,2 млрд рублей), в 2016 — на 151% (до 45,8 млрд), в 2017 — на 231% (до 118,3 млрд), а в 2018 — на 134% (до 195,8 млрд).

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Основная часть средств (67% в 2017 году) идёт на строительство зданий и сооружений, а также на улучшение земель.

«Объёмы промышленного производства выросли за пятилетку в два раза. Отмечу, что в украинский период за те же пять лет, с 2009-го по 2013-й, промышленное производство сократилось на 5%. Собственные доходы республиканского бюджета увеличились в сравнении с украинскими временами почти в два с половиной раза. По итогам 2018 года они составили 54,8 млрд рублей», — рассказал глава Крыма Сергей Аксёнов во время выступления в парламенте Крыма с ежегодным отчётом.

Вопреки пятилетнему санкционному режиму, зарубежный бизнес также присматривается к возможностям инвестирования в экономику полуострова.

Даже в условиях антироссийской информационной кампании Запада европейские туристы посещают Крым. Например, немецкий эксперт по политическим и экономическим вопросам Андреас Маурер рассказал RT, что после воссоединения с Россией на полуостров ежегодно приезжают более 3,6 тыс. туристов из Германии, и это не учитывая самостоятельных путешественников, которые не покупают специальные туры.

RT поговорил с иностранными экспертами и предпринимателями, которые считают Крым перспективным финансовым направлением, не реагируют на его демонизацию, развёрнутую западными СМИ, и даже посещают ежегодный Ялтинский экономический форум.

«Крым является важной частью России, и инвестиции будут окупаться, потому что регион станет очень сильным. Украина не инвестировала в Крым в последние десятилетия. Для Крыма воссоединение с Россией в финансовом отношении имеет много преимуществ, однако речь идёт не только о финансах, но и о свободной воле людей, решивших после киевского переворота присоединиться к Российской Федерации. Я убеждён, что в долгосрочной перспективе Крым станет экономически сильным регионом», — поделился с RT своим мнением предприниматель и руководитель общественной организации «Норвежская народная дипломатия» Хендрик Вебер.

В беседе с RT Андреас Маурер напомнил, что со времён распада СССР никаких крупных инвестиций не было вложено в экономику региона. При этом специалист отметил энергичное развитие Крыма за последние пять лет и не исключил, что полуостров может повторить успех немецкой Баварии.

«После окончания Второй мировой войны Бавария была очень бедной, она выживала за счёт сельского хозяйства и не особо развитого туризма. В 50-е и 60-е годы земля получала огромные средства на развитие из бюджета. При этом на сегодняшний день из общего объёма бюджетных дотаций регионам (порядка €11 млрд) наибольшие денежные потоки идут в Берлин, Бремен, Саар. А Бавария, в свою очередь, обеспечивает себя, вливает огромные суммы в немецкую казну и помогает другим регионам. В случае правильного выполнения инфраструктурных проектов Крым будет иметь такие же возможности», — считает Маурер.

Андреас Маурер также отметил активное обновление инфраструктуры в Крыму. Эксперт утверждает, что в Германии было бы невозможно за столь короткое время обеспечить планирование, постройку и запуск такого объекта, как Крымский мост через Керченский пролив. «У нас уже 13 лет идёт строительство аэропорта Берлин-Бранденбург, и до сих пор нет ясности в определении сроков его запуска», — говорит Маурер.

Впрочем, эксперты напоминают и о сложностях, без которых не обойтись, но при этом подчёркивают, что все проблемы решаемы в среднесрочной перспективе.

«Затраты связаны с политической и экономической реорганизацией региона и его финансового сектора, который необходимо было перевести на рублёвую систему расчётов и привести в соответствие с российским законодательством под надзором властей России. В среднесрочной и долгосрочной перспективе доступ к минеральным ресурсам Крыма и использование этой экономической зоны в Чёрном и Азовском морях станут плюсом для страны», — рассказал RT генеральный директор Araknos Investment Managers Роберто д’Амброзио.

При этом эксперт обратил внимание на положительную отдачу, которую Россия может получить от добычи полезных ископаемых в регионе, и на стратегическое положение полуострова, которое обеспечивает доступ к важным частям Чёрного и Азовского морей.

«Предстоит много работы, но возможности и воля людей налицо. Через несколько лет мы увидим, что регион станет важным фактором роста экономики России, и можно будет наблюдать приток многих иностранных инвесторов», — уверен Хендрик Вебер.

Андреас Маурер подчеркнул, что пока не все европейские бизнесмены готовы инвестировать в Крым, поскольку опасаются санкций. Вместе с тем многие предприниматели в Европе серьёзно заинтересованы в создании проектов на полуострове. Так, например, в этом году ожидается поездка шести делегаций из Германии в Крым с участием представителей малого и среднего бизнеса.

Кроме того, в беседе с RT чешский предприниматель и общественный деятель Александр Гегальчий добавил, что в качестве партнёров довольно часто можно встретить зарубежных бизнесменов, которые рассчитывают на поддержку России в реализации их проектов в Крыму. Речь идёт о привлечении инвесторов в материковые российские фирмы, которые ведут дела на полуострове и создают благоприятные условия для крымского малого и среднего бизнеса.

«Малый и средний бизнес — это традиционно сфера сервиса: рестораны, бары, гостиницы. Также предпринимателям из Европы было бы интересно развивать в Крыму морское хозяйство», — заключил Гегальчий.