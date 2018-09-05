На вес золота: чем вызвано рекордное удешевление драгоценных металлов в мире

Мировые цены на драгметаллы демонстрируют рекордное падение. Из-за растущей геополитической напряжённости и торговых войн США прогнозы целого ряда экспертов об удорожании золота и серебра так и не оправдались. По словам аналитиков, эти активы перестали считаться надёжным убежищем для инвесторов, и сделать их вновь привлекательными может лишь серьёзный экономический кризис. Куда дальше будут двигаться котировки драгметаллов в этом году — в материале RT.

В последнее время драгоценные металлы на мировом рынке демонстрируют рекордное удешевление. Так, по итогам торгов 4 сентября, котировки золота опустились до $1190 за тройскую унцию впервые с начала 2017 года. Серебро, в свою очередь, подешевело до $14,25 за тройскую унцию — столь низких значений этот драгметалл не достигал с февраля 2016 года. Стоимость платины упала до $772 за тройскую унцию впервые более чем за 9 лет. Такие данные приводит компания London Bullion Market Association (LBMA).

С начала 2018 года золото подешевело более чем на 9%, серебро — на 16%, платина — на 17%. По словам опрошенных RT экспертов, основная фаза падения цен стартовала в середине весны на фоне разгоревшихся торговых войн США. При этом драгметаллы по-прежнему продолжают предпринимать попытки роста. Так, ввиду эскалации экономического кризиса в Аргентине золото сумело несколько отыграть потери в ходе торгов 5 сентября, и его стоимость несколько превысила уровень $1200 за тройскую унцию. В то же время общие причины наблюдаемой динамики на рынке драгметаллов носят более фундаментальный характер.

«Драгоценные металлы перестали быть защитным активом, которым так энергично пользовались инвесторы в период финансовой и политической нестабильности. Из режима безрисковых они перешли в режим относительно рискованных за счёт большой спекулятивной составляющей и низкого физического спроса, — отмечает старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова.

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По словам аналитиков, наблюдаемое падение цен на драгметаллы в первую очередь вызвано глобальным укреплением доллара. Его курс к корзине шести основных валют (евро, японская иена, фунт стерлингов, канадский доллар, шведская крона и швейцарский франк) удерживается вблизи высокой отметки 95 пунктов. Такие данные приводит MarketWatch.

«Мы ведь видим именно долларовую цену того же золота. Соответственно, когда доллары дорожают, снижаются в цене активы, которые в них оцениваются», — объяснил аналитик ГК «Финам» Алексей Калачёв.

По мнению эксперта, укрепление доллара происходит за счёт интенсивного перетока средств в американскую валюту из развивающихся рынков и различных инвестиционных активов, в том числе и драгметаллов. Такая ситуация вызвана обострением международных торговых отношений и ужесточением монетарной политики Федеральной резервной системой (ФРС) США. Как отмечает Калачёв, текущее положение дел на финансовых рынках будет сохраняться, пока инвесторы ожидают повышения ставок ФРС.

Утраченный спрос

Аналитики консалтинговой компании GFMS в своём майском исследовании прогнозировали среднюю стоимость золота в 2018 году на уровне $1360 за тройскую унцию — на 8% выше, чем в 2017 году. Эксперты также отмечали возможность краткосрочных повышений цены и к уровню $1500. Выше этой планки золото не поднималось с 2013 года. Как отмечали в компании, ключевыми драйверами для удорожания драгметалла должны были стать неопределённость по поводу политики Дональда Трампа, напряжённость на Ближнем Востоке, а также переговоры по выходу Великобритании из Евросоюза.

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В то же время напряжённость между США и Китаем сумела перерасти в настоящую торговую войну. 6 июля начали действовать американские 25% импортные пошлины на товары из Китая общей стоимостью порядка $50 млрд. В ответ Пекин ввёл аналогичные ограничения на товары из США.

Как отмечает аналитик ГК FOREX CLUB Ирина Рогова, торговые войны должны были спровоцировать резкий рост спроса на защитные активы, включая драгметаллы. Тем не менее на практике тарифная конфронтация вызвала обратный эффект, поскольку в мире усилились опасения относительно падения спроса.

«Драгоценные металлы имеют ещё и промышленную составляющую. Это относится и к золоту, и к серебру, и к платине. Так что рынки сейчас идут в относительно безопасный доллар, а не драгоценные металлы, именно потому что опасаются падения спроса на них со стороны промышленности на фоне этих торговых войн», — пояснила Рогова.

Явным примером подобной ситуации может служить платина. Если растущее торговое противостояние США и Европы затронет автопроизводителей, то есть будут повышены торговые пошлины на автомобили из ЕС, это может негативно сказаться на стоимости платины, используемой в автокатализаторах. Ожидается, что новые пошлины могут привести к сокращению поставок на 40—50%. По словам Роговой, в условиях подобных рисков платине будет крайне тяжело дорожать.

Помимо этого, как отмечает аналитик, против драгоценных металлов в настоящее время играет и динамика американских фондовых рынков, где биржевые котировки обновляют свои максимумы. На фоне позитивных отчётов и прогнозов по корпоративным прибылям инвесторы всё чаще отдают предпочтение активам, способным принести более высокий доход. Это же, в свою очередь, относится и к росту доходности гособлигаций, выступающих в качестве альтернативы золоту.

Одним из важных факторов поддержки котировок может стать зарождающийся кризис в развивающихся странах. По оценке экспертов, ожидаемая рецессия вряд ли обеспечит мгновенный рост спроса на драгметаллы, но её постепенное развитие и опасения по поводу разгона мировой инфляции могут спровоцировать удорожание золота уже к концу 2018 — началу 2019 года.

«К концу года золото имеет шансы начать восстановление при условии срабатывания этих факторов. Цены могут вернуться к уровню $1260—1280 за тройскую унцию. Среднегодовая цена будет находиться в районе $1265—1270», — полагает Рогова.

Ценовые коридоры

В целом опрошенные RT эксперты прогнозируют сохранение котировок драгметаллов вблизи текущих значений и не ожидают резких колебаний цен до конца 2018 года. По словам Алексея Калачёва, в среднесрочном плане золото уже в течение последних трёх лет остаётся в широком ценовом коридоре $1100—1400 за тройскую унцию и, скорее всего, продолжит удерживаться в этих рамках.

«Сейчас цена находится ближе к нижней границе этого коридора, но до выхода за его пределы пока ещё рано говорить о формировании выраженной долгосрочной тенденции на спад. На мой взгляд, шансов на снижение значительно ниже отметки $1100 немного. Скорее можно ожидать скорой стабилизации цен в диапазоне $1150—1250 за тройскую унцию», — пояснил аналитик.

Похожего прогноза придерживается и Анна Бодрова. По оценке эксперта, цены на золото могут удерживаться в пределах $1150—1200 до конца 2018 года, при этом в долгосрочной перспективе ситуация продолжит зависеть от динамики курса доллара и потребности инвесторов в защитном активе.

В свою очередь, платина по-прежнему имеет потенциал для начала удорожания даже на фоне опасений рынка относительно спроса. Согласно оценке Ирины Роговой, текущие цены на металл оказались ниже средней себестоимости в $950, что делает нерентабельным около 70% производства. На этом фоне на рынке в скором времени может образоваться дефицит, и цены вновь пойдут вверх.

При этом для России наблюдаемое сегодня снижения цен на драгметаллы носит двойственный характер. Так, по словам Роговой, понижательная динамика рынка оказывает как негативные, так и положительные эффекты.

«Для золотодобывающих компаний это не очень хорошо. В то же время себестоимость добычи у большинства российских предприятий ниже, чем в среднем в мире, поэтому пока падение котировок не критично. Кроме того, золото на мировом рынке торгуется в долларах, а некоторые затраты у компаний идут в рублях. На фоне ослабления российской валюты прибыль компаний в рублёвом эквиваленте выше... Но пополнять золотовалютные резервы становится дешевле. Россия продолжает закупать золото в резервы. В июле было куплено 24 тонны, и в данном случае падение цен на золото можно назвать позитивным», — заключила аналитик.