«Российская экономика на траектории роста»: панельная дискуссия на полях ПМЭФ-2018

В четверг, 24 мая, открывается XXII Петербургский международный экономический форум. В панельной дискуссии на тему «Российская экономика на траектории роста: вызовы и решения» принимают участие первый зампред правительства России и министр финансов Антон Силуанов, председатель Счётной палаты Алексей Кудрин, министр экономического развития Максим Орешкин, глава Центробанка Эльвира Набиуллина и директор — распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард. RT ведёт прямую трансляцию.