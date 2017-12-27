Взрывная волна: атака боевиков на трубопровод в Ливии привела к рекордному росту цен на нефть

Террористическая атака на нефтепровод Заггут в Ливии спровоцировала бурную реакцию мирового энергорынка. Устроенный боевиками взрыв ограничил поставки углеводородов из страны. Эксперты уже оценили производственные потери в 100 тыс. баррелей нефти в сутки. В результате теракта торги на сырьевых биржах 27 декабря открылись взлётом котировок до двухгодичных максимумов. Стоимость барреля эталонной марки Brent преодолела отметку $67 — это рекорд с 2015 года. Как долго сохранится ажиотаж на мировом рынке нефти — в материале RT.

Взрыв нефтепровода Заггут в Ливии и приостановка поставок углеводородов из страны спровоцировала бурную реакцию игроков сырьевого рынка. В среду, 27 декабря, баррель эталонной марки Brent торговался на отметке свыше $66,70.

26 декабря в Лондоне фьючерсы на североморскую смесь подорожали на более чем 2% и преодолели отметку $67 за баррель. Такая цена последний раз наблюдалась в мае 2015 года.

Утром в среду стало известно, что накануне боевики радикальной исламистской группировки «Бригада защиты Бенгази» подорвали трубопровод, который перекачивает сырую нефть в нефтяной терминал Эс-Сидр. Об этом пишет газета The Libya Times. По данным агентства Reuters, нападавшие прибыли на участок возле города Марада на двух машинах и заложили взрывчатку. В Национально-освободительной армии Ливии (LNA) случившееся признали террористическим актом.

Согласно информации Национальной нефтяной корпорации Ливии (NOC), взрыв произошёл на линии в 15 км к северу от Марады и в 130 км к югу от Сидры. В заявлении NOC подчёркивается, что потери производства в результате теракта могут составить от 70 тыс. до 100 тыс. баррелей в сутки.

Оператором трубопровода является нефтяная компания al-Waha («дочка» NOC), которая перекачивает 260 тыс. баррелей сырья в сутки.

Рекордный рост цен после ограничения ливийских поставок спровоцировал истерическую реакцию рынка и носит спекулятивный характер. Об этом в разговоре с RT рассказал начальник аналитического отдела ИК «Велес Капитал» Иван Манаенко.

Эксперт считает, что данный фактор окажет краткосрочный эффект на взлёт сырьевых котировок.

По словам Ивана Манаенко, всё внимание игроков сырьевого рынка сейчас приковано к данным о запасах нефти в США. 28 декабря американское Управление энергетической безопасности (EIA) планирует опубликовать новую статистику. На прошлой неделе запасы сырой нефти в Штатах сократились на 6,5 млн баррелей вместо ожидаемых 3,8 млн.

Reuters

При этом общий объём углеводородов (за исключением Стратегического нефтяного резерва США) сократился до уровня двухлетнего минимума — 436 млн баррелей.

Вместе с тем производство американской нефти в течение 2017 года выросло на 10%. Согласно данным EIA, в декабре ежесуточная добыча достигла 9,8 млн баррелей против 8,9 млн в начале года. С января этого года количество буровых установок в Штатах увеличилось на 218 единиц до 747. Такие данные приводит нефтесервисная компания Baker Hughes. Как отмечает Иван Манаенко, в последние дни уходящего года и в начале следующего на рынке энергоресурсов можно будет наблюдать коррекцию.

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Как пояснил RT ведущий аналитик Amarkets Артём Деев, сдерживающим фактором для нефтяных котировок станет и возобновление перекачки сырья через британский трубопровод Forties в Северном море.

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«По последним данным мониторинговой компании, которая занимается контролем бесперебойности работы магистрали, пуск трубопровода состоится в ближайшие дни. Учитывая, что транзитом через Forties проходит почти 500 тыс. баррелей нефти в сутки, конец года и начало января для Brent может оказаться не самым удачным. Потенциал коррекции составляет около 10%», — прогнозирует Деев.

Напомним, что 12 декабря нефтяные цены преодолели отметку в $65 за баррель на фоне закрытия Forties. Тогда в ходе проверки энергетической магистрали обнаружилась небольшая трещина, поэтому работа крупнейшего британского североморского трубопровода была приостановлена на время ремонта.

Через Forties проходит 40% нефти и газа, которые добываются Соединённым королевством в Северном море. Он охватывает 85 нефтегазовых месторождений и перекачивает более 450 тыс. баррелей в сутки. 25 декабря нефтехимическая компания Ineos заявила о завершении ремонта и начале тестовой прокачки. По последним расчётам экспертов, нефтепровод может заработать на полную мощность в начале 2018 года.