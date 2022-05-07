Трамп: действующая администрация США не знает, как общаться с Путиным

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Действующая американская администрация не имеет понятия о том, как правильно взаимодействовать с президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил бывший президент США Дональд Трамп.

«Они не знают как вести дела с Владимиром Путиным. Они просто говорят неправильные вещи в неправильное время», — цитирует ТАСС Трампа.

По его словам, нынешние власти «не знают ничего о психологии» и о том, как стабилизировать текущую ситуацию.

Ранее Трамп заявил, что нынешний американский президент Джо Байден проявил слабость и некомпетентность в ситуации вокруг Украины.

Президент России в ходе встречи с Генсеком ООН Антониу Гутеррешем напомнил, что вся проблема вокруг Украины возникла после государственного переворота, который произошёл в Киеве в 2014 году.

27 апреля Путин заявил, что все задачи специальной военной операции России, проводимой в Донбассе и на Украине, будут выполнены.

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