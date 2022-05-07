Суд в США отклонил иск Трампа к Twitter

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Суд в американском штате Калифорния отклонил иск бывшего президента США Дональда Трампа к компании Twitter с требованием восстановить его аккаунты в социальной сети и возместить ущерб от их блокировки.

«Исправленный иск отклонен», — приводит РИА Новости текст посанволения федерального суда по северному округу Калифорнии.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что не вернётся в Twitter после покупки социальной сети предпринимателем Илоном Маском.

Twitch, Twitter, Facebook**, YouTube и Instagram** заблокировали аккаунты Трампа на разные сроки из-за его заявлений о беспорядках в Вашингтоне 6 января.

* Meta Platforms Inc. (владелец Facebook и Instagram) — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.

** Продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.

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