Суд в США отклонил иск Трампа к Twitter
«Исправленный иск отклонен», — приводит РИА Новости текст посанволения федерального суда по северному округу Калифорнии.
Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что не вернётся в Twitter после покупки социальной сети предпринимателем Илоном Маском.
Twitch, Twitter, Facebook**, YouTube и Instagram** заблокировали аккаунты Трампа на разные сроки из-за его заявлений о беспорядках в Вашингтоне 6 января.
* Meta Platforms Inc. (владелец Facebook и Instagram) — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.
** Продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.