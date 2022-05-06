Американский Citibank открыл счёт для генконсульства России в Нью-Йорке

Исполняющий обязанности генконсула России в США Вячеслав Славкин заявил, что американский Citibank открыл счёт для российского генконсульства в Нью-Йорке.

«На этой неделе с нами связались из Citibank, подтвердили открытие счёта. Сейчас мы восстанавливаем чеки. Формально банк нам открыл счёт, мы проверили, он действительно работает», — сказал он ТАСС.

Ранее сообщалось, что консульство России в Нью-Йорке из-за блокировки счетов начало использовать запасы наличных средств.

24 апреля посол России в США Анатолий Антонов заявил, что работа российского посольства в Вашингтоне заблокирована американскими властями.