В Берлине нашли подозрительную канистру у дома, в котором живут журналисты РИА Новости

В Берлине неизвестный напал на здание, в котором проживают журналисты РИА Новости: злоумышленник разбил окно дома, также оставил канистру, обмотанную скотчем и проводами, сообщает агентство. Полицейские эвакуировали здание, ожидается прибытие сапёра.

«Около 16:30 по местному времени (17:30 мск) одно из окон здания было разбито бутылкой, преступник скрылся с места происшествия, по факту инцидента была вызвана полиция. Затем около 17:20 в ходе осмотра территории жильцами дома была обнаружена подозрительная канистра, обмотанная скотчем и проводами», — сообщает агентство.

Полиция затруднилась сказать, как долго продлится экспертиза и когда людям можно будет вернуться в дом, уточняется в сообщении.