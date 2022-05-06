В Берлине нашли подозрительную канистру у дома, в котором живут журналисты РИА Новости

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В Берлине неизвестный напал на здание, в котором проживают журналисты РИА Новости: злоумышленник разбил окно дома, также оставил канистру, обмотанную скотчем и проводами, сообщает агентство. Полицейские эвакуировали здание, ожидается прибытие сапёра.
В Берлине нашли подозрительную канистру у дома, в котором живут журналисты РИА Новости
  • Gettyimages.ru

«Около 16:30 по местному времени (17:30 мск) одно из окон здания было разбито бутылкой, преступник скрылся с места происшествия, по факту инцидента была вызвана полиция. Затем около 17:20 в ходе осмотра территории жильцами дома была обнаружена подозрительная канистра, обмотанная скотчем и проводами», — сообщает агентство.

Полиция затруднилась сказать, как долго продлится экспертиза и когда людям можно будет вернуться в дом, уточняется в сообщении.

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