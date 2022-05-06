В Берлине нашли подозрительную канистру у дома, в котором живут журналисты РИА Новости
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«Около 16:30 по местному времени (17:30 мск) одно из окон здания было разбито бутылкой, преступник скрылся с места происшествия, по факту инцидента была вызвана полиция. Затем около 17:20 в ходе осмотра территории жильцами дома была обнаружена подозрительная канистра, обмотанная скотчем и проводами», — сообщает агентство.
Полиция затруднилась сказать, как долго продлится экспертиза и когда людям можно будет вернуться в дом, уточняется в сообщении.